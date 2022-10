l'Inter rischia di dover fare a meno dal primo minuto anche di Edin Dzeko per la sfida in Germania. Il bosniaco infatti non ha partecipato alla seduta mattutina per una botta ricevuta in allenamento la giornata precedente. Il numero 9 nerazzurro ha deciso di restare in palestra a poco meno di 36 ore dalla sfida in Germania e rischia di partire dalla panchina. Allarme in attacco per Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco . Dopo la conferma dell'ennesimo stop di Romelu Lukaku (risentimento muscolare)per la sfida in Germania. Il bosniaco infatti non ha partecipato alla seduta mattutina per una botta ricevuta in allenamento la giornata precedente. Il numero 9 nerazzurro ha deciso di restare in palestra a poco meno di 36 ore dalla sfida in Germania e rischia di partire dalla panchina.

Lautaro (diffidato) costretto a giocare contro il Bayern?

L'unica certezza è la presenza di Correa, dato che l'altro argentino Lautaro Martinez è diffidato. In un match che non ha nulla da dire in chiave classifica, siccome i nerazzurri hanno già strappato la Per l'allenatore dell'Inter si crea un nodo complicato sulla scelta della coppia d'attacco titolare contro i bavaresi., dato che l'altro argentino. In un match che non ha nulla da dire in chiave classifica, siccome i nerazzurri hanno già strappato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta mentre il Bayern Monaco è certo del primo posto nel girone, Inzaghi avrebbe preferito giocarsi la carta del turnover e non rischiare che il Toro riceva un'ammonizione, ma difficilmente sarà possibile. Problema già esteso in altri reparti, dove ad esempio in difesa l'infortunio di D'Ambrosio costringe a non lasciare a riposo Skriniar.

Tornando a Dzeko, al momento resta ottimismo nel vederlo in campo perlomeno nel big match di Serie A di domenica contro la Juventus, altra squadra che in quanto ad emergenza infortuni non se la passa bene, per utilizzare un eufemismo.

Inzaghi: "Dove alleno io aumentano i ricavi e arrivano i trofei"

