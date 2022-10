Mercoledì di fuoco per l'Inter, di scena al Camp Nou contro il Barcellona in un match valido per la quarta giornata del Girone C di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono attesi da una partita molto complicata: dopo avere perso 1-0 la scorsa settimana a San Siro in un match d'andata contrassegnato da forti polemiche per la direzione arbitrale, la formazione allenata da Xavi ha l'obbligo di vincere se vuole rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. E a proposito di passaggio del turno, occhio all'Inter. Perché se è vero che sfidare il Barça in casa sua non è mai facile, è altrettanto vero che i nerazzurri hanno l'occasione ghiotta di chiudere il discorso qualificazione addirittura con 2 turni di anticipo. Vediamo con quali risultati.