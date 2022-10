giocano Inter e Napoli, ma c'è anche un match stellare come Barcellona-Bayern Monaco. Queste due squadre sono compagne di girone proprio dell'Inter, che attualmente è seconda alle spalle dei bavaresi e Il turno di Champions League di mercoledì 26 ottobre è piuttosto ricco:, ma c'è anche un match stellare come Barcellona-Bayern Monaco. Queste due squadre sono compagne di girone proprio dell'Inter, che attualmente è seconda alle spalle dei bavaresi e ha più chance di centrare la qualificazione agli ottavi rispetto a un Barcellona che non è più quello che un tempo e che non sta giocando bene.

Per questo, complici anche gli orari sfasati, Inter-Viktoria Plzen si rende fondamentale per il destino dei catalani e così, secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, Xavi ha deciso di "fare squadra": per questo i giocatori saranno riuniti tutti in spogliatoio dal tecnico e la squadra intera guarderà la partta delle 18:45 prima di entrare in campo a sua volta. L'abitudine del tecnico è già quella di radunare i giocatori molto primam na questa volta ci sarà uno schermo a unire ancora di più il gruppo.

