Calcio

Inzaghi dopo Inter-Bayern 2-0: "Onana dal 1'? Una scelta, col Torino gioca Handanovic"

CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi torna sulle scelte di formazione effettuate stasera e in particolare sulla decisione di far debuttare André Onana al posto del capitano Handanovic: "E' una scelta non c'è nulla di definitivo, sabato tornerà Samir".

00:00:51, un' ora fa