Inzaghi prima di Barcellona-Inter: "Arbitro? A San Siro ha fatto bene. Sappiamo servirà impresa"

CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi, approccia l'attesa e delicatissima sfida contro il Barcellona, con fiducia consapevole che alla sua squadra servirà una partita pressoché perfetta: "Tante italiane qui hanno faticato, è una partita decisiva per le sorti del girone e servirà un'impresa. Arbitro? Non ne parlo mai ma ho solo visto che arbitro e VAR di San Siro saranno in campo domani dunque...".

00:02:02, 18 minuti fa