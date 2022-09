Simone Inzaghi, ottenere il passaggio del turno contro i bavaresi e il Barcellona sarà un’impresa ardua. Il tecnico però ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del primo match europeo: “E’ importantissimo il supporto dei nostri tifosi. Sappiamo che domani saranno di grandissimo aiuto. Sappiamo la forza del Bayern. Abbiamo un girone molto competitivo ma la partita di domani sera deve essere un’opportunità perché viene dopo una delusione come quella di sabato del derby”. Ripartire. Questa la parola d’ordine in casa Inter dopo la delusione del derby . I nerazzurri per loro fortuna hanno subito un’occasione importante per cancellare le due brutte sconfitte di questo avvio di campionato. C’è infatti l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco , una delle favorite per la vittoria finale. Purtroppo l’urna di Istanbul ha bastonato la squadra di, ottenere il passaggio del turno contro i bavaresi e il Barcellona sarà un’impresa ardua. Il tecnico però ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del primo match europeo: “”.

Ad

SU BASTONI E BARELLA

Serie A Handanovic, i numeri ti condannano. Onana merita una chance IERI ALLE 11:14

Parlare di singoli dopo la sconfitta di sabato penso non sia il caso. E’ normale che tutti quanti dobbiamo salire di condizione. Sulla formazione ho diversi dubbi. Manca ancora un allenamento, riguarderò i dati di stamattina. Dobbiamo fare 10 punti in questo girone. E’ obiettivamente più difficile dello scorso anno. Ma siamo l’Inter. Deve essere un’opportunità giocare contro il Bayern, che è tra le 4 favorite per la vittoria finale”.

SUL DERBY

Le sconfitte devono diventare delle opportunità. Quella di sabato l’abbiamo analizzata. In certi momenti l’Inter ha fatto meglio, in altri il Milan. E loro hanno segnato un gol in più. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto, una squadra come la nostra non deve concedere 3 gol. Avremmo meritato il pareggio per le occasioni create nel finale. Dobbiamo lavorare di più”

SUL PORTIERE

E’ normale che quando c’è una sconfitta, un derby perso si cercano i colpevoli. Il colpevole è l’Inter e io che sono l’allenatore, che lavoro quotidianamente per migliorare la squadra. Il campionato va più a rilento dello scorso anno. Non solo l’Inter viaggia a ritmi più bassi. Dobbiamo guardare una partita alla volta ed allenarsi bene in campo oltre che lavorare bene al video”

Samir Handanovic e André Onana durante il training-camp dell'Inter, 2022-23 Credit Foto Getty Images

SUGLI ATTACCANTI AVVERSARI

Mané l’abbiamo affrontato l’anno scorso con la maglia del Liverpool. Fa tutto con un’intensità pazzesca. Lewandowski l’ho incontrato ai tempi della Lazio, è un giocatore fortissimo. Contro Bayern e Barcellona saranno partite difficilissime ma molto molto stimolanti”.

SULL’ERRORE PRINCIPALE NEL DERBY

Abbiamo analizzato la partita. L’errore più grande che abbiamo commesso è che quando abbiamo subito il gol del pareggio, la squadra ha smesso di fare quanto stava facendo nei primi 25 minuti. La squadra deve reagire meglio, deve stare in partita, come lo è stata nei primi 25 e dopo il gol del 3-1. Per una buona parte del derby abbiamo avuto una buonissima gestione”

SU MKHITARYAN

Mkhitaryan è entrato molto bene, è un giocatore di qualità e di quantità. Ci aiuterà moltissimo. Ha avuto un rallentamento contro il Lecce nella gara d’esordio. Da una settimana lavora a pieno regime. Può essere una soluzione sia all’inizio che a partita in corso”

SU GOSENS

Io penso che Gosens si sta allenando molto molto bene. Un professionista esemplare che l’anno scorso ha perso praticamente un’intera stagione. Ha giocato solo spezzoni con noi. Paga questa lunga inattività. Sono contento per come si sta allenando, spetterà a me capire in quale momento farlo partire dall’inizio o impiegarlo a partita in corso”

Robin Gosens in azione, Lazio-Inter, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

SUI PAREGGI DEL BAYERN

Ho visto le ultime due gare. A livello di numeri non c’è stata partita. Poi sono stati bravi quelli dell’Union Berlino e del Moenchengladbach a stare in campo con aggressività, che è una delle caratteristiche che rendono il Bayern una delle big europee”

SULLA REAZIONE

Ho visto gli allenamenti degli ultimi due giorni, sono stati gli allenamenti che voglio, che da sempre voglio da questo gruppo. Ci sono delle difficoltà perché abbiamo perso i primi due big match. Dobbiamo migliorare ma aldilà delle parole, della frusta, quello che conta è il campo di allenamento. Perdere un derby non fa mai piacere, ho visto la squadra allenarsi nel migliore dei modi. Il Bayern ci creerà delle difficoltà, dobbiamo essere bravi da squadra a superarle”

SULLE CRITICHE

Le critiche nel calcio sono quotidiane. Poi quelle costruttive a me piace anche ascoltarle perché mi stimolano sempre di più. Ogni giorno devo fare decine di scelte e cercherò sempre di farle per il bene dell’Inter”.

Inter, le avversarie del girone C di Champions League

CALHANOGLU: "Non voglio parlare sempre del derby, dobbiamo ripartire subito"

Insieme all’allenatore ha parlato anche Hakan Calhanoglu, che deve aver vissuto giorni difficili dopo il ko contro il Milan, sua ex squadra. Anche perché il match è svoltato a partire dal suo passaggio errato da cui è nato l’1-1. Il turco ha suonato la carica: “Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci. Abbiamo già analizzato il derby. Abbiamo perso per colpa di nostri errori però abbiamo già analizzato e siamo motivati per domani. La Champions è un altro livello, dovremo essere subito pronti e uniti in campo”.

SULL’ATMOSFERA CHAMPIONS E GLI ERRORI

Anno scorso abbiamo dominato anche contro Real Madrid e Liverpool. Abbiamo sempre la partita in mano nostra, quando perdiamo è per colpa di nostri errori. Dobbiamo essere più uniti in campo e più concentrati. La gara si gioca sempre per 90 minuti. Abbiamo già analizzato con il nostro mister e lo staff. Abbiamo anche quest’anno un girone difficile. Però è il bello della Champions giocare contro squadre forti”

SUL VALORE DEL DERBY E SUL BAYERN

Il Bayern Monaco lo conosco bene, li ho incontrati tante volte. Sono forti, dinamici, veloci, fanno pressing alto, vogliono dominare il campo. Non dobbiamo perdere la palla troppo facilmente. Il derby è il passato, è doloroso che abbiamo perso ma non voglio parlare sempre del derby”.

SULLA POSSIBILITA’ DI RISCATTO

Per superare le difficoltà, meglio giocare subito la prossima partita e giocarla in Champions piuttosto che allenarsi per una settimana”.

SUL GIRONE

Tutti vogliono passare il girone, dobbiamo stare tranquilli e guardare step by step. E’ un girone difficile, lo sappiamo. Ma vogliamo migliorarci”

SUI PROBLEMI IN DIFESA

Tutti da fuori hanno parlato di difesa. Ma ci sono tante cose buone che abbiamo fatto in campo. I dettagli fanno la differenza, abbiamo analizzato gli errori. Abbiamo sbagliato tutti insieme ma si può migliorare tutti insieme”.

Nagelsmann: "Bayern con Inter e Barça? Siamo nel girone della morte"

Serie A Lukaku vola in Belgio: prosegue il recupero dall'infortunio IERI ALLE 17:46