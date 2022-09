Calcio

Juventus, Allegri su Pogba: "Si è fermato, lo riavremo a gennaio. Il Mondiale non è un problema mio"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus parla delle condizioni del centrocampista francese nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Parigi contro il PSG: "Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che giochi il Mondiale o no non è un problema mio".

00:01:15, 2 ore fa