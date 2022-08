In casa della Juventus non tira una buona aria. eliminata a sorpresa dal Villarreal agli ottavi. Il girone non è per nulla agevole per la squadra di Allegri che se la dovrà vedere contro il fortissimo PSG, l'ostico Benfica, capace lo scorso anno di eliminare il Bayern Monaco e issarsi fino ai quarti di finale, e il sorprendente Maccabi Haifa. Di seguito le info sulla Champions League dei bianconeri. 4 punti in due gare di Serie A non sono all’apparenza un dato preoccupante. Eppure, il modo in cui i bianconeri hanno ottenuto questi risultati ha allarmato. Poco gioco, tanta confusione, attacco spento e mal servito. A ciò si deve aggiungere un’infermeria che a giro sta accogliendo tutti i pezzi più importanti della rosa. Tuttavia, il club torinese ha grandi ambizioni ed ha investito molto. Sono arrivati Bremer , Kostic, Di Maria, Pogba, Milik e forse arriverà ancora un centrocampista. Ecco allora che Massimiliano Allegri deve trovare una quadra per migliorare il risultato di un anno fa, quando la Juve venne. Il girone non è per nulla agevole per la squadra di Allegri che se la dovrà vedere contro il fortissimo PSG, l'ostico Benfica, capace lo scorso anno di eliminare il Bayern Monaco e issarsi fino ai quarti di finale, e il sorprendente Maccabi Haifa. Di seguito le info sulla Champions League dei bianconeri.

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE H: LE AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

PSG

Benfica

Maccabi Haifa

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE H: IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

La UEFA non ha ancora ufficializzato date, sfide e orari completi dei match della prima fase

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE H: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sky trasmetterà 121 partite sulle 137 totali della Champions League 2022/23. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 16 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Altrimenti, 104 partite sono su Infinity+, a cui si può accedere anche grazie al pacchetto TimVision Calcio e Sport di Tim. Infine, Mediaset in chiaro mostrerà 16 partite: la migliore del martedì e altre della fase ad eliminazione diretta, compresa la finale. Queste ultime saranno a disposizione anche in streaming su Mediaset Play.

