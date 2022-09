l'edizione 2022/23 della Champions League. La Juventus ha consegnato oggi a UEFA la lista per L'avventura dei bianconeri inizia martedì, a Parigi, contro il PSG . Ecco i nomi dei calciatori bianconeri.

Nella lista dei 28 giocatori totali figura anche Federico Chiesa, che sta cercando di recuperare dopo il suo infortunio; presenti anche i nuovi acquisti Bremer, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Paredes e Di Maria, mentre Miretti e Fagioli trovano posto nella lista B - quella dedicata ai giocatori nati dal 1° gennaio 2000 in avanti e con l'idoneità a giocare con la Juve per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi.

LISTA A

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

8 McKennie

9 Vlahović

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

19 Bonucci

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

33 Aké

32 Paredes

36 Perin

LISTA B

20 Miretti

30 Soulé

40 Da Graca

41 Garofani

44 Fagioli

