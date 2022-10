La Juventus ospita il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium in un match valido per la terza giornata del Girone H di Champions League: calcio d'inizio alle ore 21, arbitra l'incontro lo svizzero Sandro Scharer. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri si tratta di un match da dentro o fuori: dopo le sconfitte rimediate nei primi due turni contro PSG e Benfica, infatti, la vittoria è d'obbligo per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Vlahovic e compagni si presentano all'appuntamento dopo avere ritrovato il successo in campionato domenica sera allo Stadium rifilando un secco 3-0 al Bologna. Avranno di fronte un Maccabi che è senza dubbio la quarta forza del girone, ma che non va sottovalutato: per info rivolgersi al PSG, che prima della sosta per le Nazionali si era ritrovato in svantaggio a metà primo tempo al Sammy Ofer Stadium e si era imposto 3-1 in rimonta con qualche sofferenza di troppo. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.