Juventus, ora o mai più. Il girone H si è complicato per i bianconeri, che dopo aver perso a Parigi contro un PSG evidentemente più attrezzato, si sono fatti rimontare in casa dal Benfica , con un crollo inspiegabile nella seconda metà della partita. Portoghesi e francesi sono in testa a punteggio pieno, e si candidano fortemente per i due pass disponibili per gli ottavi di finale. Sei lunghezze li separano dalla Juventus, ultima a 0 punti. Per questo gli uomini di Allegri devono assolutamente vincere il doppio confronto con il Maccabi Haifa, a partire dalla sfida dell’Allianz Stadium di mercoledì sera. Per l’occasione tornano a disposizione Szczesny, Locatelli e Rabiot, che hanno beneficiato della pausa per recuperare dai rispettivi infortuni. Occhio al Maccabi, che ha messo in difficoltà il PSG, passando persino in vantaggio con Chery. Ma soprattutto la Vecchia Signora dovrà lavorare su se stessa, per ritrovare gioco, fiducia, sicurezze e tutto quanto è mancato in questo avvio di stagione. Questa partita può essere l'occasione per dimostrare che la crisi è alle spalle.