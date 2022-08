Pavel Nedved, vicepresidente della Signora, presente nella capitale turca per rappresentare il club non si fascia la testa per un sorteggio che ha riservato alla squadra di Allegri: una delle favorite alla conquista della Coppa Campioni come il PSG, un’outsider di lusso come il Benfica – capace di eliminare il Bayern ai quarti di finale la passata stagione – e il sorprendente Maccabi Haifa. Questo il commento dell’ex Pallone d’Oro ceco dopo i sorteggi. L’urna di Istanbul poteva decisamente essere più magnanima con la Juventus ma i bianconeri non sono squadra abituata a piangersi addosso e così, vicepresidente della Signora, presente nella capitale turca per rappresentare il club non si fascia la testa per un sorteggio che ha riservato alla squadra di Allegri: una delle favorite alla conquista della Coppa Campioni come il PSG, un’outsider di lusso come il Benfica – capace di eliminare il Bayern ai quarti di finale la passata stagione – e il sorprendente Maccabi Haifa. Questo il commento dell’ex Pallone d’Oro ceco dopo i sorteggi.

Ci attende un girone di tutto rispetto. Sarà contento Di Maria di ritrovare tanti suoi ex compagni a Parigi, noi di sicuro siamo contenti di affrontare squadre di alto livello e siamo contenti di tornare in Israele dove di recente ci è saltata un'amichevole. Con il Benfica abbiamo precedenti sfavorevoli, ma ce la giochiamo”.

"Troppe critiche ingiuste ad Allegri"

Nedved – intervenendo ai microfoni di Sport Mediaset - è anche tornato sullo scialbo 0-0 contro la Sampdoria, che ha attirato molto critiche nei confronti della squadra e in particolare del tecnico Massimiliano Allegri , che però viene difeso a spada tratta dal dirigente bianconero.

Credo che in questo momento non serva niente alla squadra. Siamo appena partiti, magari speravamo in qualche punto in più, ma ci manca solo un po' più di tranquillità per lavorare. Dopo un pareggio sono arrivate subito tante critiche, che secondo me non sono giuste. Noi abbiamo avuto subito infortuni importanti, nell'ultima mancavano quattro potenziali titolari. Ma noi pensiamo a lavorare, come ha detto Allegri, e ad affrontare tutte le partite col piglio giusto. Dobbiamo solo lavorare e tenere il profilo basso”.

"Milik completa il nostro attacco. Paredes? Stiamo lavorando"

Prima di congedarsi, Nedved ha anche brevemente parlato della campagna acquisti che dopo l’arrivo di Milik potrebbe prevedere un’ulteriore arrivo, quello di Leandro Paredes, esubero proprio del PSG.

Avevamo fatto una lista, Depay ne faceva parte. Ma abbiamo scelto Milik perché ha le caratteristiche giuste per completare il nostro reparto offensivo. Ci aspettiamo dei gol da lui, ci crediamo molto. Paredes? Non vi posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Ci sono dei calciatori che potrebbero completare la nostra rosa, il mercato non è chiuso, stiamo lavorando e faremo qualcosa”.

