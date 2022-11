Champions League - Juventus-PSG, Massimiliano Allegri: "Siamo stati penalizzati dalla lunga assenza di Pogba"

JUVENTUS - Massimiliano Allegri, accompagnato in conferenza stampa da Juan Cuadrado, ha parlato alla vigilia del match del 6° turno di Champions League contro il PSG. "Infortuni? La media si è alzata in questa stagione, avremo sbagliato sicuramente qualcosa...". E poi ancora su Pogba: "E' dispiaciuto per la Juve e per il Mondiale che salterà con la Francia".