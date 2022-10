Da quando si chiama Champions League, la Juventus non aveva mai incassato 3 gol nella prima frazione di gioco come contro il Benfica . L’ennesimo sconcertante dato nella campagna fallimentare della Signora in questa edizione della Coppa Campioni , dove i bianconeri a 90’ dalla fine sono già eliminati. Peggio di 9 anni fa, quando l’uscita dalla fase a gironi di Champions maturò all’ultima giornata sotto la neve in una partita folle, sfortunata e controversa. Questa volta invece l’addio alla fase a gironi matura addirittura con un turno d’anticipo, dopo aver totalizzato la miseria di 3 punti – unica vittoria maturata in casa contro il Maccabi Haifa – e quattro sconfitte nette contro PSG, Maccabi e Benfica (vincente 2-1 allo Stadium e capace di rifilare un 4-3 al Da Luz stasera). Otto gol segnati e ben 11 subiti ma al di là dei numeri, la netta impressione di non essere al livello di questo palcoscenico in questo momento storico, troppo deficitaria in termini di intensità (“non vinciamo un tackle” come disse Agnelli dopo il ko di Haifa), energia ed idee di gioco, se si eccettua l’ultima mezzora arrembante di Bonucci e compagni a Lisbona