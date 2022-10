Calcio

Juventus, Rabiot sul rinnovo di contratto: "Ora sono concentrato sul campo, poi vediamo che succede"

CHAMPIONS LEAGUE - Il centrocampista della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima e decisiva trasferta in Israele contro il Maccabi Haifa: "Il mio rinnovo? In questo momento ci sono altre cose a cui pensare. Sono concentrato sul campo per aiutare la squadra a uscire da questo momento di difficoltà".

00:00:39, 17 minuti fa