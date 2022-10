Champions League che hanno visto protagonista mercoledì Juventus e Milan con alterne fortune: i bianconeri trovano il primo successo stagionale in Europa grazie alle magie di Di Maria, mentre i rossoneri si fermano per la prima volta a Stamford Bridge. Ecco le aperture dei quotidiani in edicola oggi. Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Oggi però poche notizie di mercato sui giornali in edicola. Aperture dei quotidiani in edicola oggi tutte dedicate alle partite diche hanno visto protagonistacon alterne fortune: i bianconeri trovano il primo successo stagionale in Europa grazie alle magie di Di Maria, mentre i rossoneri si fermano per la prima volta a Stamford Bridge. Ecco le aperture dei quotidiani in edicola oggi.

Tuttsport: "Luce Di Maria" e "Mago Potter fa sparire il Milan"

Tuttosport apre con "Luce Di Maria", con riferimento a Juventus in Champions League, per 3-1, contro il Maccabi Haifa. Per l'argentino tre assist per la splendida doppietta di Adrien Rabiot e per il gol di Dusan Vlahovic. Poi ancora: "Mago Potter fa sparire il Milan": Chelsea travolgente, rossoneri ko per 3-0. Le assenze pesano tanto, il Milan crea qualcosa solo con Leao.

Gazzetta: "Juve alla Rabiot", "Milan, Lezione d'inglese"

"Juve alla Rabiot": Allegri si sblocca anche in Europa - si legge - Doppietta del francese e Vlahovic-gol al Maccabi. Di Maria super: tre assist. Però il pari del Benfica con il PSG complica i piani. Milan - "Lezione d’inglese": Londra amara, pari sfiorato e addio. Troppe assenze, il Chelsea ne fa tre. Pioli ammette: "Non siamo stati squadra".

Corriere della Sera: "Milan sconfitto, la Juve si ritrova"

Anche sul Corriere della Sera si parla delle vicende delle italiane in Champions League: "Il Milan sconfitto, la Juve si ritrova" titola il quotidiano.

Corriere dello Sport: "L'Angel custode"

Anche il titolo del Corriere dello Sport di oggi è dedicato ad Angel Di Maria: "L'Angel custode" scrive in apertura. Notte dai due volti per le italiane, con il Milan ko in casa del Chelsea per 3-0: rossoneri dominati, pagate le 8 assenze. "Milan travolto dal Chelsea: pesante 3-0"

QS: "Voilà la Juve: è festa Rabiot"

"Voilà la Juve: è festa Rabiot" scrive il QS in apertura sulla vittoria della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa. "Milan travolto dal Chelsea, martedì il ritorno a San Siro", invece per quanto riguarda la sconfitta del Milan con il Chelsea.

