Sull’orlo del precipizio ma ancora in vita. La Juventus perde la partita la faccia ad Haifa, rimediando un 2-0 contro il Maccabi che complica maledettamente i piani di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, traguardo che i bianconeri raggiungono da 8 anni consecutivi e che hanno fallito l’ultima volta nella stagione 2013-14, quando la Juve di Antonio Conte perse ad Istanbul col Galatasaray fra le neve e retrocesse in Europa League. A 180 minuti dalla conclusione della fase a gironi, PSG e Benfica comandano a braccetto con 8 punti mentre bianconeri e Maccabi Haifa inseguono a debita distanza a quota 3 punti. Per sperare occorre fare necessariamente 6 punti, andando a vincere al Da Luz di Lisbona e facendo risultato pieno all’ultima giornata contro il PSG. Un’impresa improba considerando che i bianconeri non vincono lontano dallo Stadium addirittura da 6 mesi e che sono usciti con le ossa rotte da tutti gli scontri diretti in stagione. Ma anche 6 punti potrebbero non bastare perché i bianconeri avrebbero bisogno di un favore del Maccabi Haifa.