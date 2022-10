Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match di Champions League tra Milan e Chelsea (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 4ª giornata del girone E di Champions League arbitrato dal signor Daniel Siebert (GER) coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel (GER) e Rafael Foltyn (GER), IV° uomo Daniel Schlager, VAR Marco Fritz, AVAR Harm Osmers. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio San Siro di Milano e chiusasi con il punteggio di 2-0 in favore dei Blues, grazie alle reti di Jorginho (rigore) e Aubameyang

La moviola di Milan-Chelsea (arbitro Siebert)

18' RIGORE E CARTELLINO ROSSO PER TOMORI - La svolta del match arriva poco dopo il quarto d'ora. Mount cade dopo un contatto con Tomori, che strattona ma viene anche a suo volta strattonato dall'attaccante del Chelsea che crolla a terra mentre prova a calciare a rete su Tatarasunu. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto ed espelle Tomori per chiara occasione da gol. Il VAR non richiama l'arbitro, in quanto è una decisione interpretativa dell'arbitro che però piglia un abbaglio in quanto non sembrano proprio esserci gli estremi per concedere la massima punizione in quanto la trattenuta è reciproca e anche Mount allarga le braccia per divincolarsi dall'intervento del difensore rossonero.

20' GIALLO A GIROUD PER PROTESTE - La partita si incattivisce e gli animi si riscaldano, a farne le spese sono proprio i giocatori del Milan come Giroud ammonito per proteste.

29' STERLING IN TACKLE SU KRUNIC COL PIEDE A MARTELLO - Su un contrasto a centrocampo, Sterling ferma fallosamente Krunic con un tackle scivolato col piede a martello su Krunic. I giocatori del Milan invocano il rosso e il VAR la conferma. Episodio dubbio e grande rischio per l'ex esterno d'attacco del City.

33' e 35' AMMONITI GABBIA E KRUNIC - Il nervosismo serpeggia tra i giocatori di Pioli e in due minuti, altri due giocatori finiscono sul taccuino dei cattivi: Krunic e Gabbia.

68' AMMONITO ANCHE POBEGA - Subentrato cinque minuti prima al posto di Bennacer, Pobega finisce presto nel taccuino di Siebert che non perdona nulla.

84' GIALLO ANCHE PER GALLAGHER - A 6 minuti dallo scadere dei regolamentari, il fischietto tedesco ammonisce anche il secondo giocatore del Chelsea, Gallagher che impedisce la ripresa del gioco veloce al Milan

88' AMMONITO ANCHE TONALI - Anche il numero 8 rossonero finisce nel taccuino dei cattivi per un intervento duro su Chilwell.

91' AMMONITO BALLO TOURE', E' IL 7° CARTELLINO GIALLO PER IL MILAN - Nei minuti di recupero l'inflessibile direttore di gara tedesco, sventola il giallo anche al neoentrato Ballo Touré. E' il settimo milanista ammonito.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) Rafael Foltyn (GER)

Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Harm Osmers (GER)

