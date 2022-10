In Champions, oggi, la partita più bella sarebbe. Per il gioco, per i giocatori, per il ritmo. Spalletti ha inculcato cadenze che ricordano l’Atalanta del Gasp, quando il Papu Gomez e Ilicic spruzzavano talento sulla "garra" della provincia. Possono farcela in tre, addirittura: il Napoli è già agli ottavi , l’Inter quasi, il Milan non proprio ma insomma.. L’ha portato oltre l’ultimo, stranito, casello di Piqué. Resta la Juventus. Demolita nell’anima, nella testa, nelle gambe. Ildi Agnelli e Allegri è un libro di macerie. Bisogna scrivere il "". Ci vorranno anni.