"La Prima Camera del CFCB (l’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, ndr) ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. L’inchiesta di Prima Camera del CFCB si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”.

Sono diversi i reati contestati dalla Procura ad Agnelli e ai dirigenti bianconeri, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio: si va dalla "manipolazione del mercato" a "false comunicazioni sociali delle società quotate" passando per "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e "Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza". A mettere nei guai la Juventus sarebbe soprattutto però la questione stipendi. Entrambe le 'manovre stipendi' del 2020 e del 2021 vanno considerate "certamente illecite e in relazione alle quali si condivide con la Pubblica Accusa la sussistenza di gravi indizi", almeno così osservava il Giudice per le indagini preliminari di Torino. L’evidente clamore mediatico di questi giorni nato poi dalle dimissioni dell’intero cda bianconero ha fatto il resto.per andare a controllare meglio cosa è successo in casa Juventus, "promettendo" poi - come si legge nella nota - gli eventuali provvedimenti. Una UEFA in cui a capo resta ancora, quell’ “ amico tradito ” danei giorni caldissimi della nascita della Superlega. Per la Juventus, insomma, ci sarà un fronte in più da gestire.