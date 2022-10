Calcio

Lautaro Martinez: "Non firmo per il pari. Trattativa col Barcellona nel 2020? Acqua passata"

CHAMPIONS LEAGUE - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, non ha rimpianti riguardo la trattativa con il Barcellona di due estati fa ("È acqua passata, oggi sono un giocatore dell'Inter: è quello che ho voluto, darò il meglio per l'Inter") e non firma per il pareggio al Camp Nou: "Voglio la vittoria".

00:00:20, 2 ore fa