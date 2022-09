Champions League - Allegri pre Benfica: "Di Maria recuperato. Benfica non decisiva, ma molto importante"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Benfica, 2a giornata del girone: "Di Maria è recuperato, non disponibili Locatelli, Rabiot e Alex Sandro". Sul Benfica: "Non decisiva ma molto importante". Sulla questione arbitri: "Non parlo più, dico solo che per noi allenatori sarebbe meglio una multa in beneficienza che la squalifica".