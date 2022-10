Champions League, Liverpool-Napoli - Spalletti: "Klopp crede di non poter vincere 4-0? Gli dirò 'Cca nisciun è fess'"

CHAMPIONS LEAGUE - Altro che scaramanzia quella usata da Klopp... Spalletti risponde con ironia a quanto detto in conferenza stampa dal tedesco. Spalletti si aspetta in realtà un grande Liverpool. I Reds sono in forma, poi magari hanno sbagliato qualche partita dal punto di vista della precisione, ma secondo il tecnico degli azzurri il Liverpool resta una delle squadre più forti del mondo.