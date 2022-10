una missione al limite dell'impossibile. Lukaku, che scalpitava a bordo campo e non vedeva l'ora di riassaporare il campo, è riuscito a lasciare il segno in una serata che rimarrà nel suo cuore e in quello di tutti i tifosi nerazzurri. Una serata migliore per Romelu Lukaku non poteva esserci. Il belga, entrato all'83' di Inter-Viktoria Plzen sul punteggio di 3-0 dopo due mesi di assenza per infortunio, ha impiegato solo 4 minuti per ritrovare la via del gol e mandare definitivamente in estasi San Siro. La rete di Big Rom è stata la classica ciliegina sulla torta in una serata di festa sfrenata durante la quale i nerazzurri hanno blindato con una giornata di anticipo quella qualificazione agli ottavi di finale di Champions che, in sede di sorteggio, sembrava. Lukaku, che scalpitava a bordo campo e non vedeva l'ora di riassaporare il campo, è riuscito a lasciare il segno in una serata che rimarrà nel suo cuore e in quello di tutti i tifosi nerazzurri.

La notte magica di Lukaku era per la verità prima di mettere piede sul terreno di gioco. Durante il riscaldamento, infatti, Big Rom aveva trovato il tempo per mandare baci al figlio Romeo, a bordo campo a osservare ogni sua singola mossa insieme alla mamma Adolphine. Poi sono stati solo sorrisi: il segno del 4 al momento dell'ingresso in campo (come a profetizzare il quarto gol dell'Inter), il sinistro vincente su assist di Correa e l'esultanza liberatoria per scrivere la parola fine su un incubo durato più del previsto: Lukaku non giocava dal 26 agosto (Lazio-Inter 3-1), non segnava dal 13 agosto (Lecce-Inter 1-2) e - soprattutto - non andava a segno a San Siro addirittura da quell'Inter-Udinese 5-1 del 23 maggio 2021, il giorno della festa scudetto.

Un'era geologica, calcisticamente parlando, che Lukaku si è lasciato alle spalle con il ritorno al gol, ma non solo. Volgendo lo sguardo verso la curva Nord con la mano sul cuore, dopo la rete del 4-0 il belga ha rivolto un gesto di scuse nei confronti di quei tifosi che avevano mal digerito (per usare un eufemismo) il suo trasferimento al Chelsea in quella strana estate 2021. Infortunio alle spalle, l'amore ritrovato con il popolo nerazzurro e una stagione che - finalmente - può avere inizio. In sintesi: la notte perfetta.

Come cambia ora l'Inter con Lukaku?

Il rientro in pianta stabile di Lukaku, come facilmente prevedibile, avverrà in maniera graduale e senza forzare, anche in considerazione che tra meno di un mese il belga sarà di scena con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Per intenderci: Big Rom partirà con ogni probabilità dalla panchina anche sabato sera nel match di campionato contro la Sampdoria, pronto a giocare uno spezzone di gara in base all'andamento della partita. Prima di rivederlo tra i titolari, quindi, bisognerà pazientare ancora un po'. Inzaghi, in ogni caso, può dormire sonni tranquilli: con un Dzeko in queste condizioni e un Lautaro Martinez che ha ritrovato gol e continuità di prestazioni, il motore di Lukaku può terminare il rodaggio in tutta tranquillità. La stagione, in fondo, è ancora lunghissima.

