La Juventus torna in campo in Champions League per una partita che profuma di spareggio : i bianconeri, per la quarta giornata del Girone H, sfidano il Maccabi Haifa al Sammy Ofer Stadium e di fatto hanno a disposizione un solo risultato per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale: la vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta all'appuntamento con il morale non certo alle stelle dopo la sconfitta di sabato in campionato a San Siro contro il Milan . Ma il tempo per riflettere non c'è: serve un'immediata reazione e - soprattutto - servono altri 3 punti contro il Maccabi, che una settimana fa era stato sconfitto 3-1 all'Allianz Stadium pur con qualche sofferenza di troppo nei minuti finali. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.