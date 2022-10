Nuova tegola in casa Milan in vista della delicata sfida di San Siro contro il Chelsea di Graham Potter. Durante l'allenamento di rifinitura a Milanello, sotto gli occhi attenti di mister Pioli, Charles De Ketelaere ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a continuare in palestra, lontano dal gruppo. Il talento belga, salvo miracoli, non sarà presente contro i Blues, ma potrebbe recuperare per la trasferta di campionato di domenica sera contro l'Hellas Verona.

Alla luce dell'infortunio di Cdk, molto probabile la conferma di Brahim Diaz nel ruolo di trequartista: lo spagnolo è stato l'assoluto protagonista del successo contro la Juve di sabato pomeriggio grazie alla rete-capolavoro del 2-0. Più remoto l'utilizzo di Krunic.

