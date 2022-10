Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia: E' un Milan galvanizzato dal successo contro la Juve, ma che deve fare i conti con la tegola De Ketelaere , quello che si avvicina alla rivincita in Champions League contro il Chelsea (appuntamento alle 21 martedì a San Siro). Ecco le parole dinella consueta conferenza stampa della vigilia:

Il punto sugli infortunati

"Purtroppo De Ketelaere ha avuto un affaticamento muscolare: non ci sarà contro il Chelsea e difficilmente a Verona domenica. Torna tra i convocati Messias".

Sull'andata a Stamford Bridge

"Dobbiamo dimostrare che l'andata è stata un'eccezione e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno. Il Milan non deve vivere nei dubbi e nelle preoccupazioni, deve giocare al proprio livello. Domani vale tanto, al di là dei punti. Anche per la nostra crescita e il nostro percorso”.

Sul fattore San Siro

"E' fantastico giocare davanti ai nostri tifosi. Ci danno un grande sostegno. Sono un'arma in più per noi".

Sul campionato

"La classifica è molto equilibrata ma non mi inquieta niente, sono concentrato su domani. Non possiamo fare altri pensieri se non quello di fare un risultato positivo. Gli altri risultati non ci interessano”.

Sui tre anni al Milan

“Il mio è stato un percorso dove sono stato concentrato giorno per giorno. Non devi pensare troppo in là ma guardare il presente. Il pensiero è stato lavorare bene con i giocatori e con il club. Il mio obiettivo è sempre stato quello".

Le parole di Tomori

"A Londra abbiamo fatto una brutta partita, non eravamo noi. Sappiamo che dobbiamo trarne insegnamento. Non abbiamo dimostrato ciò che potevamo dimostrare. Ma abbiamo reagito positivamente con la Juve. Fare gol per me è una bella sensazione. Ero arrabbiato dopo Chelsea-Milan, volevo cancellare quella prestazione. Il calcio ti dà sempre un'altra chance e cercheremo di sfuttarla al meglio. Spingeremo ancora di più. Per me è un orgoglio essere al Milan. Ho parlato con Southgate, mi ha detto che devo continuare così e che guarda ogni mia partita. Devo dare il meglio possibile poi sarà lui a decidere. Io voglio andare al Mondiale".

