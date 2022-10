Con il morale alto dopo il bel successo per 2-0 sulla Juventus in campionato, il Milan prova a ripartire in Champions League: al Meazza arriva il Chelsea in un match valido per la quarta giornata del Girone E. Si gioca martedì 11 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21, arbitra l'incontro il tedesco Daniel Siebert. La partita mette in palio punti importantissimi in ottica passaggio del turno. I rossoneri di Pioli sono chiamati a riscattarsi dopo il tracollo di Stamford Bridge nel match d'andata: i Blues di Potter si erano imposti 3-0 dando una vera e propria lezione al Diavolo. Massima attenzione quindi per il Milan: un altro passo falso potrebbe rendere davvero in salita la strada verso la qualificazione alla fase a eliminiazione diretta.