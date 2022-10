Charles De Ketelaere è arrivato al Milan in punta di piedi, zero in 532' - ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Anche, e soprattutto, alla luce della posizione che gli ha assegnato Stefano Pioli nel 4-2-3-1 rossonero e dei 18 gol messi a segno nell'ultimo campionato in patria. è arrivato al Milan in punta di piedi, ha incantato San Siro alla prima da titolare con un assist-cioccolatino a Leao contro il Bologna e poi... Poi, stando ai freddi numeri, ha parzialmente deluso le aspettative create dal lungo corteggiamento di Maldini e Massara durante l'estate. La giovane età (21 anni), l'impatto col calcio italiano (sicuramente più complesso di quello belga), lo sbarco a Milano a ridosso della partenza della stagione e i ritmi serrati di una annata atipica, la prima in un top club, sono attenuanti, ma il dato dei tiri nello specchio del gioiellino ex Bruges -- ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Anche, e soprattutto, alla luce della posizione che gli ha assegnato Stefano Pioli nel 4-2-3-1 rossonero e dei 18 gol messi a segno nell'ultimo campionato in patria.

I casi Tonali e Kalulu

"Non è semplice arrivare e giocare, ha debuttato subito. Siamo una squadra giovane, è un ragazzo che giocava in un altro campionato, ha bisogno solo di partite ma non sta facendo assolutamente male". (Sandro Tonali)

Come se l'etichetta "Mr. X milioni" (32 nel caso di De Ketelaere) e il paragone con un ex (Kakà) fungano da garanzia di prestazioni immediate e soddisfacenti. Il progetto tecnico di Stefano Pioli sta cercando di dimostrare l'esatto contrario, i casi Tonali e Kalulu sono il fiore all'occhiello di questa filosofia: "saper aspettare", senza date di scadenza e senza pressioni, alimentando giorno dopo giorno consapevolezza e autostima e aumentando gradualmente le responsabilità del singolo. E' questa una delle vie per risolvere i problemi di Ma chi l'ha detto che "Tutto e subito" deve essere, per forza, la formula perfetta. Nell'attuale Serie A Khvicha Kvaratskhelia, neoacquisto del Napoli, stessa età di Charles, proveniente da un altro campionato minore come quello georgiano, è un esempio di inserimento-lampo riuscito alla perfezione (5 gol e tre assist), ma la storia del calcio italiano è piena di giovani speranze bruciate per la poca pazienza di allenatori e società.. Il progetto tecnico di Stefano Pioli sta cercando di dimostrare l'esatto contrario, i casi Tonali e Kalulu sono il fiore all'occhiello di questa filosofia: "saper aspettare", senza date di scadenza e senza pressioni, alimentando giorno dopo giorno consapevolezza e autostima e aumentando gradualmente le responsabilità del singolo. E' questa una delle vie per risolvere i problemi di un sistema calcio in crisi che non si può permettere gli investimenti della Premier League.

Chelsea-Milan e la costruzione di un campione

Responsabilità e fiducia, due parole che vanno a braccetto nella costruzione di un campione. De Ketelaere mercoledì a Stamford Bridge giocherà il suo primo big match internazionale. Una serata che difficilmente il classe 2001 dimenticherà. E chissà, complici le numerose assenze in casa Milan, Pioli potrebbe allargarlo sulla destra della trequarti (inserendo Krunic o Diaz al centro), zona del campo che in carriera spesso gli ha portato bene sia nel Bruges che con la maglia del Belgio.

