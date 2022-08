Calcio

Nagelsmann: "Bayern con Inter e Barça? Siamo nel girone della morte. Non vediamo l'ora di giocare"

CHAMPIONS LEAGUE - L'urna di Istanbul ha regalato un girone, il C, ricco di grandi squadre e quindi privo di una favorita. Bayern Monaco, Barcellona e Inter si contenderanno i due pass per gli ottavi di finale. Nessuno di questi club è soddisfatto. Come lo dimostrano le parole del tecnico dei bavaresi: "Dicono che siamo sempre fortunati, invece siamo finiti nel girone della morte".

00:00:20, 20 minuti fa