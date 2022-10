distrugge ancora una volta l’Ajax a distanza di una settimana dall’incredibile 4-2 contro i Lancieri) ma non la sostanza: questo Napoli "divino” gioca con una facilità disarmante, viaggia con una media di più di quattro reti a partita - 17 gol in quattro match - e regala l'ennesima lezione di calcio. Sarebbe bastato un solo punto al Napoli davanti al proprio pubblico per qualificarsi agli ottavi di Champions League, invece la formazione di Spalletti non si accontenta, ingrana la quarta di fila in Europa mantenendo le marce altissime del proprio gioco ea distanza di una settimana dall’incredibile 6-1 rifilato ad Amsterdam . Dal templio dedicato a Cruijff a quello di Maradona, cambia il punteggio (questa volta è) ma non la sostanza: questo Napoli "divino” gioca con una facilità disarmante, viaggia con una media di più di quattro reti a partita - 17 gol in quattro match - e regala l'ennesima lezione di calcio.

Solito primo tempo devastante, pratica che sembra chiusa in meno di venti minuti con l’uno-due Zielinski-Lozano finalizzato dal messicano e Raspadori. La difesa dell’Ajax continua a fare acqua da tutte le parti, in particolare sulla fascia sinistra dove Kvaratskhelia (neanche a dirlo) è incontenibile. A nulla serve il tentativo di riaprire due volte la partita da parte della formazione olandese, all'inizio del secondo tempo con Klaassen e dagli undici metri con Bergwijn, rispondendo al rigore di Kvaratskhelia.

L'altra gioia dei partenopei è il ritorno in campo di Osimhen dopo un mese di stop per l'infortunio rimediato all'esordio stagionale in Champions contro il Liverpool: l'attaccante nigeriano si intestardisce nella ricerca del gol e lo trova nel finale dopo che gliene viene annullato uno per fuorigioco.

Giacomo Raspadori esulta dopo il gol segnato durante Napoli-Ajax - Champions League 2022-23 Credit Foto Imago

Il tabellino

NAPOLI-AJAX 4-2 (primo tempo: 2-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa (50' Ndombele), Zielinski (90' Gaetano); Lozano (77' Politano), Raspadori (50' Osimhen), Kvaratskhelia (77' Elmas). All.: Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; J. Sanchez (65' Baas), Timber, Bassey, Blind; Klaasen, Alvarez, Taylor (65' Grillitsch); Berghuis (84' Conceicao), Kudus (65' Brobbey), Bergwijn (84' Ocampos). All.: Schreuder.

ARBITRO: Felix Zwayder (GER)

GOL: 4' Lozano (N), 16' Raspadori (N), 49' Klaassen (A), 62' rig. Kvaratskhelia (N), 83' rig. Bergwijn (A), 89' Osimhen (N)

ASSIST: Zielinski (N, 1-0), Kvaratskhelia (N, 2-0), Bassey (A, 2-1)

AMMONITI: Taylor (A), J. Sanchez (A), Alvarez (A), Timber (A), Bassey (A), Bergwijn (A), Juan Jesus (N), Osimhen (N), Politano (N)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 2+5

La cronaca in momenti chiave

4' - LOZANO ED È GIÀ NAPOLI SPETTACOLO! Uno-due impeccabile tra il messicano e Zielinski, difesa scavalcata e portiere battuto con un colpo di testa morbido. 1-0 per gli azzurri!

Hirving Lozano esulta dopo il gol segnato durante Napoli-Ajax - Champions League 2022-23 Credit Foto Imago

14' - Lozano vicino alla doppietta! Discesa devastante di Kvaratskhelia, il messicano calcia al volo: alto di poco.

16' - GOL DI RASPADORI, 2-0 NAPOLI! Altra discesa di Kvaratskhelia, tocco in mezzo per l'attaccante italiano classe 2000 che di potenza insacca all'incrocio sinistro dei pali.

49' - KLAASSEN accorcia e riapre i giochi, 2-1! Colpo di testa fulminante del centrocampista olandese su assist di Bassey, punisce un Napoli sottotono e schiacciato in avvio di ripresa.

62' - KVARATSKHELIA SEGNA SU RIGORE! Fallo di mano di Timber confermato dopo che l'arbitro Zwayer va a visionarlo al VAR.

Il rigore trasformato da Kvaratskhelia, Napoli-Ajax, Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

79' - OSIMHEN INSACCA, MA È FUORIGIOCO! Imbucata del centravanti nigeriano su assist di NDOMBELE, ma gol annullato.

84' - RETE AJAX SU RIGORE per un fallo di Juan Jesus! Bergwijn realizza il 3-2 provvisorio e riporta sotto i lancieri.

89' - ECCOLO IL GOL DI OSIMHEN!!! 4-2 NAPOLI! Suicidio difensivo, Blind perde palla e il leader dell'attacco del Napoli torna al gol dopo l'infortunio. Bolgia al Maradona!

Il momento social

Giacomo Raspadori in gol per la terza partita di Champions League consecutiva. Non succedeva per un attaccante italiano dal 1995.

Il migliore

Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli) – Assist, gol su rigore e una partita che molto semplicemente fa venire il mal di testa al povero Sanchez. Per l’ennesima volta: colpo clamoroso.

Il peggiore

Jurrien TIMBER (Ajax) – Potremmo scegliere Sanchez, potremmo dire Blind per l’errore finale. Alla fine prendiamo lui, disastroso come tutto il reparto, per il fallo di mano che spegne il buon momento dell’Ajax e mette fine alla gara.

Le pagelle

