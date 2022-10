Sulle ali dell'entusiasmo per il primato in classifica in Serie A e in Champions, il Napoli ospita l'Ajax (qui la DIRETTA SCRITTA ) ad una settimana dallo storico 6-1 di Amsterdam in un Maradona che sarà sold out per spingere una squadra a cui basterà non perdere per qualificarsi con due giornate d'anticipo per gli ottavi di finale di Champions League, traguardo che il Napoli ha raggiunto fino ad oggi 7 volte nel corso della sua storia. Spalletti deve rinunciare a Rrhamani, infortunatosi domenica nel 4-1 esterno contro la Cremonese , ma recupera Victor Osimhen che dopo una lunga sosta ai box è pronto a rientrare in campo e provare a rendere ancora più complicata la vita al tecnico di Certaldo che può contare su attaccanti in formissima come Raspadori (autore di 3 sigilli nelle ultime due gare di Champions League giocate) e Giovanni Simeone, autore di 4 gol ufficiali fra campionato e Champions League e lestissimo a sfruttare ogni occasione a disposizione per segnare reti pesanti (lo score ad oggi recita una media gol monstre da 1 gol ogni 70' di utilizzo).

Napoli-Ajax: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

AJAX (4-3-3) - Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Klaasen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania).

Napoli-Ajax: dove vederla in tv e live streaming

Napoli-Ajax sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+ che, dopo una prova gratuita di sette giorni, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

