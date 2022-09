Il Napoli torna a disputare un incontro di Champions League dopo due anni di assenza dalla coppa dalle grandi orecchie e riparte dove aveva cominciato tre stagioni fa: ospitando il Liverpool finalista della passata edizione al Diego Armando Maradona. Fischio d’inizio alle ore 21, il match è arbitrato dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. I partenopei sono reduci dalla vittoria contro la Lazio , riportandosi al secondo posto in Serie A e ancora imbattuti nel massimo campionato italiano. Avvio altalenante in Premier League invece per il Liverpool di Klopp, che non ha mai vinto e non ha ancora mai segnato nel capoluogo campano: i Reds, affamati di riscatto dopo la finale persa a maggio, cercheranno sfatare i tabù per partire col piede giusto in Europa. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Liverpool.