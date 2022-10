Al comando del Girone A di Champions League a punteggio pieno, il Napoli riceve la visita dell'Ajax al Maradona in un match valido per la quarta giornata. La squadra di Spalletti , protagonista di un avvio di stagione entusiasmante sia in Serie A che in Europa, si presenta alla sfida con i Lancieri forte del clamoroso successo per 6-1 ottenuto all'andata ad Amsterdam. Una vittoria che ha avvicinato ancora di più gli azzurri alla qualificazione agli ottavi di finale che, proprio contro l'Ajax, potrebbe diventare aritmetica. A Di Lorenzo e compagni, infatti, sarà sufficiente non perdere per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. In caso di vittoria o di pareggio contro gli olandesi, il Napoli avrebbe la sicurezza di chiudere il girone nelle prime due posizioni a prescindere dal risultato della sfida tra Rangers e Liverpool.