Kim, Raspadori e il genio Kvaratskhelia. All’Olimpico contro la Roma Rangers, già eliminati, che hanno dato dimostrazione di essere più fragili delle altre avversarie del girone. Serve un’altra vittoria per mantenere a distanza il Liverpool, in vista dello scontro finale ad Anfield che potrebbe risultare decisivo per le gerarchie e quindi in ottica sorteggio. Il Napoli ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo, un record per la storia del club. La formazione di Spalletti ha giocato un calcio straordinario in Europa , richiamando l’attenzione anche di chi negli altri Paesi non si aspettava nulla dai partenopei. E si sta confermando in Italia, dove occupa stabilmente la prima posizione nella classifica della Serie A con tre punti di vantaggio sul Milan. Una partenza a razzo che ricorda quella di un anno fa, e che però ha anche qualcosa di diverso. La rosa degli azzurri sembra molto profonda, come dimostra il dato dei gol dai subentrati, e tutti, anche chi gioca meno, sono sempre pronti per decidere i match. Il Napoli ha vinto così tante partite dominando, e altre pure in mezzo alle difficoltà. Spesso nel segno dei nuovi acquisti, su tuttie il genio. All’Olimpico contro la Roma Osimhen ha messo in cassaforte l’undicesimo successo di fila . Numeri da urlo, che potrebbero essere addirittura migliorati. Al Maradona arrivano infatti i, già eliminati, che hanno dato dimostrazione di essere più fragili delle altre avversarie del girone. Serve un’altra vittoria per mantenere a distanza il, in vista dello scontro finale ad Anfield che potrebbe risultare decisivo per le gerarchie e quindi in ottica sorteggio.

NAPOLI-RANGERS: LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3)- Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All.: Spalletti.

RANGERS (4-2-3-1) - McGregor; Tavernier, King, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Arfield, Tillman, Kent; Colak. All.: Van Bronckhorst.

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia).

Spalletti: "Abbiamo superato un girone di livello altissimo"

NAPOLI-RANGERS: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Napoli-Rangers sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Infinity+, su tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone). Sul sito e l’app di Eurosport sarà possibile seguire la diretta scritta della partita.

NAPOLI-RANGERS: STATISTICHE

Il match di andata del 14 settembre è l’unico precedente tra Rangers e Napoli. I partenopei hanno trionfato 0-3 ad Ibrox con le reti di Politano, Raspadori e Ndombele.

Il Napoli ha incontrato una squadra scozzese solo due volte in competizioni europee. Nella prima occasione ha perso complessivamente 4-6 contro l'Hibernian nella Coppa delle Fiere nel novembre 1967. Ha perso 5-0 all'andata a Edimburgo dopo aver vinto 4-1 all'andata. L’altro precedente è appunto quello della stagione attuale contro i Rangers in Champions League.

I Rangers hanno perso sin qui tutti i match della fase a gironi di questa stagione e sono già eliminati. Solo in una delle ultime 11 occasioni sono riusciti a superare il turno.

Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo per la prima volta nella sua storia in Champions League. Nella moderna Champions è la quarta volta agli ottavi dopo 2011-12, 2016-17 e 2019-20.

Solo un’altra squadra ha vinto tutte e 4 le partite della fase a gironi 2022/23. Con il Napoli, c’è il Bayern Monaco che sta dominando il girone C.

Gli scozzesi hanno di gran lunga la peggior difesa della competizione con 16 reti subite, come loro soltanto il Viktoria Plzen (che è l’altra squadra a 0 punti dopo 4 giornate). Poi il Celtic con 9 gol incassati. Non hanno però il peggior attacco, con 1 gol hanno messo alle loro spalle il Copenhagen fermo a 0.

Il Napoli di Spalletti è ancora imbattuto in questa stagione, come solo Real Madrid e Psg. Con il successo in casa della Roma ha raccolto l’undicesimo successo consecutivo. 11 vittorie di fila erano arrivate solo nel 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. In quel caso però fu a cavallo tra due stagioni. Dunque, la formazione 2022/23 ha stabilito il primato per una singola stagione.

Con 17 gol (4,25 di media a partita) il Napoli ha il miglior attacco della Champions League, quattro in più del Bayern Monaco, che è secondo. La squadra di Spalletti è diventata così l’italiana che ha realizzato più gol dopo le prime quattro giornate, superando il record della Juventus 1995/96 (14). Si tratta anche di un record assoluto, a pari con il Psg 2017/18 e il Bayern 2021/22.

I partenopei mirano a riscrivere il record di gol fatti nella fase a gironi, che è ora del Psg 2017/18 (25). Mentre per quanto riguarda l’intero torneo, il club con più gol è stato il Barcellona nel 1999-00 (45).

Con 43 gol in stagione, il Napoli ha il terzo miglior attacco d’Europa. In testa c’è il Manchester City a 47 poi il Bayern a 45.

Il miglior marcatore azzurro in Champions è Raspadori con 4 gol. Meglio di lui soltanto Haaland, Lewandowski e Salah a 5. Raspadori è soltanto il terzo italiano ad aver segnato in tutte le sue prime 3 partite in Champions League, dopo Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli (entrambi nel 1995).

Quello di Hirving Lozano all’Ajax al 4’ è stato il terzo gol più rapido del Napoli dall’inizio di un match di Champions League, dopo Zielinski vs Feyenoord nel 2017 al 2’ e Milik vs Genk nel 2019 al 3’.

Spalletti loda il Napoli 'cosmico': "Anche Maradona sarà orgoglioso di noi"

