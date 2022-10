Calcio

Napoli, Spalletti: "Abbiamo superato un girone di livello altissimo"

Il tecnico dei partenopei elogia i suoi ragazzi: "Hanno fatto qualcosa di immenso, l'Ajax ha dimostrato il valore del calcio di questo girone e a tratti non siamo riusciti a giocare per merito loro, non perché fossimo in calo noi". (courtesy of UEFA)

00:01:48, un' ora fa