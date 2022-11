Napoli la squadra di Luciano Spalletti, che ha chiuso al comando il proprio girone davanti al Liverpool, affronterà infatti i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Una squadra certamente da rispettare, detentrice del trofeo dell'Europa League 2021-22, ma nell'urna c'erano squadre certamente più blasonate e dunque più complicate da affrontare. "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile", questo il pensiero di Spalletti dopo il sorteggio. Non è andata affatto male al in occasione del sorteggio degli ottavi di Champions 2022-23: la squadra di Luciano Spalletti, che ha chiuso al comando il proprio girone davanti al Liverpool, affronterà infatti i tedeschi. Una squadra certamente da rispettare, detentrice del trofeo dell'Europa League 2021-22, ma nell'urna c'erano squadre certamente più blasonate e dunque più complicate da affrontarequesto il pensiero di Spalletti dopo il sorteggio.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Napoli

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l'andata (due gare al giorno) e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due gare al giorno). Le otto squadre qualificate giocheranno i quarti di finale, sempre andata e ritorno, nel mese di aprile. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale è già fissato per venerdì 17 marzo 2023. A maggio sono previste le semifinali, mentre il 10 giugno 2023 andrà in scena la finalissima a Istanbul (Turchia).

Precedenti

Il Napoli ha giocato contro l'Eintracht Francoforte in due competizioni per un totale di 3 partite, ottenendo nessuna vittoria, nessun pareggio e ben 3 sconfitte. In totale 1 gol fatto e 4 gol subiti. Una vera e propria bestia nera.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Toure, Rode, Ilsanker, Kostic; Kamada; Dost, Silva. Allenatore Oliver Glasner

Dove si vede in tv?

La copertura della Champions League rimane quella della fase a gironi: Sky, Mediaset (Infinity), ma anche la piattaforma di Amazon, Prime Video per la migliore partita in esclusiva del mercoledì. Inoltre Canale 5 potrebbe trasmettere in chiaro una partita del martedì.

