Tottenham di Antonio Conte nel sorteggio per gli Il Milan ha pescato ildi Antonio Conte nel sorteggio per gli sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League : una pescata tutto sommata positiva quella dei rossoneri, che avrebbero potuto incrociare la propria squadra con corazzate del calibro di Porto, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Stefano Pioli dovrà ora attendere il nuovo anno per giocarsi le proprie carte contro la squadra inglese.

Quando si gioca Milan-Tottenham

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l'andata (due gare al giorno) e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due gare al giorno). Le otto squadre qualificate giocheranno i quarti di finale, sempre andata e ritorno, nel mese di aprile. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale è già fissato per venerdì 17 marzo 2023. A maggio sono previste le semifinali, mentre il 10 giugno 2023 andrà in scena la finalissima a Istanbul (Turchia).

Precedenti

In passato i rossoneri hanno giocato soltanto quattro volte contro gli Spurs, subendo due sconfitte e ottenendo due pareggi. Il Milan ha affrontato il Tottenham in Coppa Uefa nella stagione 1971/1972 così come agli ottavi di Champions League nell'annata 2010/2011.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kaluku, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli

Tottenham (3-5-2): Lloris; Dier, Lenglet, Davies; Emerson, Bissouma, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Moura, Kane. Allenatore Antonio Conte

Dove si vede in tv?

La copertura della Champions League rimane quella della fase a gironi: Sky, Mediaset (Infinity), ma anche la piattaforma di Amazon, Prime Video per la migliore partita in esclusiva del mercoledì. Inoltre Canale 5 potrebbe trasmettere in chiaro una partita del martedì.

