Con le spalle al muro, il Milan ha risposto presente anche in Champions League ed ora si è messo nella condizione migliore per prendersi quella qualificazione agli ottavi (qui le combinazioni ) che manca dalla stagione 2013-2014. A Zagabria i rossoneri dilagano e – sfruttando la vittoria del Chelsea sul campo del Salisburgo – fra sette giorni avrà due risultati su tre per tagliare un traguardo sfumato la stagione scorsa.

Inizio difficile, poi abbiamo sistemato la difesa e in attacco abbiamo tanti giocatori forti – ha ammesso Stefano Pioli, nell’intervista post gara a Sky - "È stata una vittoria importante, pesante. La squadra è ormai abituata a giocare partite decisive, dove non si può sbagliare. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma lo step decisivo sarà il match col Salisburgo, perché può permetterci di fare meglio della scorsa stagione. Mercoledì avremo due risultati su tre? Avere due risultati su tre non sarà un'arma a doppio taglio, non siamo costruiti mentalmente e tatticamente per gestire, dobbiamo giocare al meglio per ottenere la vittoria. E concedere di meno”.

Ad

"De Ketelaere? Tolto solo perchè ammonito. Soddisfatto della sua crescita"

Champions League Dinamo Zagabria-Milan 0-4, pagelle: Leao si accende, De Ketelaere no 3 ORE FA

In conferenza ha poi parlato anche di De Ketelaere, che non ha brillato ed è stato sostituito anzitempo: “L'ho tolto perché era ammonito. Sono soddisfatto della sua crescita, mentre la nostra a livello di squadra passa per la qualificazione agli ottavi, dobbiamo chiudere il discorso mercoledì prossimo senza dimenticare il campionato. Serve concentrazione anche per la partita con il Torino, poi avremo il tempo e l'attenzione necessaria per curare al meglio la prossima partita di Champions”.

Pioli: "A fine partita ho chiesto all'arbitro sei il VAR funzionava"

Champions League Il Milan banchetta sulla Dinamo: poker in Croazia, ottavi a un passo 6 ORE FA