Salisburgo-Milan, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023 andato in scena alla Red Bull Arena, si è concluso col punteggio di 1-1 , con reti di Okafor per i padroni di casa e di Saelemaekers per i rossoneri, tutte nel primo tempo. Nei minuti di recupero un palo di Leao vanifica le speranze finali di rimonta dei Diavoli, che conquistano dunque un punto portandosi al secondo posto del gruppo E, alle spalle della Dinamo Zagabria che ha sconfitto a sorpresa il Chelsea . Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni a caldo prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Pioli: "Prestazione sufficiente"

Un buon risultato, con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Loro sono partiti meglio, poi noi ci siamo ripresi ma potevamo fare meglio" commenta Pioli a Sky Sport subito dopo il match. "I ragazzi non erano soddisfatti? È vero, sanno riconoscere quando stanno bene in campo. All'inizio abbiamo fatto fatica e loro sono ripartiti con qualità. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non siamo stati lucidi sul piano tecnico". " commenta Pioli a Sky Sport subito dopo il match. "".

Calabria: "Champions? Lo scorso anno ci è servito, siamo pronti"

Sui difetti nel match contro il Salisburgo

"È mancata velocità nella costruzione, soprattutto perché loro nella ripresa non sono stati così aggressivi. Avremmo potuto fare una partita più nella loro metà campo. Abbiamo subito le loro ripartenze, perché non abbiamo accompagnato bene la fase offensiva e non abbiamo fatto bene nelle transizioni negative. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo".

Sul girone

"Non mi aspettavo il risultato tra Dinamo Zagabria e Chelsea. Questo ci insegna che nel calcio non ci sono partite scontate. Il Salisburgo è una buona squadra e l'anno scorso non ha mai perso in casa. La prossima partita per noi sarà con un peso specifico importante".

Su Dest, Origi e Pobega

"Sono entrati bene. Dest deve conoscere bene il nostro gioco, ma ha qualità in fase di spinta e ci darà altre soluzioni. Origi deve trovare ritmo ma ha giocate di qualità e Pobega ha messo in campo le sue caratteristiche. Con così tante partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tanti giocatori forti".

