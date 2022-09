Stefano Pioli ne è consapevole ma in conferenza stampa ha spostato l'attenzione sul suo Milan: “E' sempre così. Se noi giochiamo ad un livello alto, Italia o Europa non fa differenza, abbiamo buone possibilità di vincere. Quando scendiamo di livello, facciamo fatica. Contro il Sassuolo non una grande partita e non abbiamo vinto. A Madrid un anno fa, grande prestazione e vincemmo. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità, ad un livello alto tecnico, tattico, mentale" Il Milan deve dimostrare una volta per tutte di essere “squadra europea”, come l’ha definita Simon Kjaer al termine dell’ultimo impegno contro la Sampdoria. I rossoneri sono allora chiamati a vincere tra le mura di casa contro la Dinamo Zagabria . Dopo il pareggio a Salisburgo, i rossoneri hanno la possibilità di balzare in testa al girone E con un successo, e non possono farsela scappare. Ma non sarà facile. Se, infatti, negli attimi successivi al sorteggio di Istanbul, si pensava che i croati fossero la “squadra materasso” del gruppo, la vittoria sul Chelsea alla prima giornata ha stravolto gli equilibri. La Dinamo ha dimostrato di poter competere alla pari con una big e di poter essere semmai la mina vagante, la sorpresa.ne è consapevole ma inha spostato l'attenzione sul suo Milan: “

Sui tanti impegni e i calcoli

"So che a volte a voi può risultare strano ma io ho sempre schierato la formazione che pensavo fosse la migliore per la partita. La squadra sta bene, conosco il minutaggio dei miei giocatori.. Rebic e Origi non ci sono, recuperiamo Krunic. Quella di domani è una partita importante, la giocheremo con assoluta determinazione per vincere"

Sulla vetrina europea

"La nostra ambizione deve essere quella di mettere in campo tutto il nostro potenziale. Domani sfida molto importante visti i risultati della prima giornata, non decisiva. L'abbiamo preparata come tale"

Su Origi

"Non siamo preoccupati della situazione attaccanti ma siamo dispiaciuti. Origi è un giocatore forte, che abbiamo voluto, siamo convinti delle sue qualità. Sono situazioni che possono succedere. Spero di rivederlo dopo la sosta"

Divock Origi partirà titolare per la prima volta contro la Sampdoria? Credit Foto Getty Images

Sul problema VAR

"E' difficile dare una risposta. Quello che è successo è spiazzante. In tutte le problematiche è facile puntare il dito. Spero invece che si trovino delle soluzioni migliori in cui ci sia più equilibrio per una migliore decisione finale. La perfezione è impossibile"

Su Leao

"Deve dimostrare in Europa? Si può sempre far meglio, pretendiamo sempre di più. I ragazzi sono molto bravi, molto volenterosi e ambiziosi. Leao sta giocando ad un livello importante: tecnico, continuo, fisico. Quando ha la palla può sempre determinare qualcosa. Domani ci saranno altre difficoltà, dovrà essere bravo a fare le scelte giuste"

Sull'attacco

"Olivier è contento di giocare sempre, è molto meno contento quando lo tolgo. De Ketelaere può fare la punta con caratteristiche diverse. Anche in Champions League l'anno scorso l'ha fatto. Se c'è bisogno, è una buona soluzione"

Charles De Ketelaere durante Sassuolo-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Sul mercato di gennaio

"Non è una nostra priorità in questo momento. Ci dispiace che manchino Origi e Rebic, mancano un po' di rotazioni. Ma possiamo utilizzare altri giocatori o cambiare caratteristiche in campo. Abbiamo fatto un ottimo inizio, mancano due sfide difficili, importanti. Stimolanti anche perché giocheremo davanti ai nostri magnifici tifosi"

Sull'importanza di questa partita

"Ho detto che è molto importante ma non può essere decisiva. Nella stagione scorsa abbiamo vinto l'ultima trasferta a Madrid e ottenuto la possibilità di giocarci l'accesso agli ottavi contro il Liverpool. Quindi non può essere decisiva. Domani sera potremmo essere al primo posto nel girone: è un'occasione. Sarà difficile, perché la Dinamo ha vinto meritatamente la prima"

Sulla Dinamo Zagabria

"Nel suo campionato è abituata a dominare le partite, a tenere il gioco, fa tre gol a partita. Contro il Chelsea ha aspettato. Squadra tecnica, veloce, con due attaccanti che si compensano bene: uno fisico, uno veloce. Tutte le caratteristiche di una squadra difficile da superare"

Sulla difesa a tre

"Per le caratteristiche dei nostri avversari, non è un'opzione per domani ad inizio partita. Per domenica tutto è possibile. Adesso siamo molto concentrati sulla partita di domani sera. Poi avremo tempo prima del Napoli per valutare"

Su Dest

"E' pronto per giocare domani. Tutti sono pronti, questo è molto importante per me anche se è più difficile fare le scelte. Avrò la possibilità di fare dei cambi"

Alexis Saelemaekers, conferenza stampa Milan-Dinamo Zagabria Credit Foto Getty Images

SAELEMAEKERS: "MESSIAS MI STIMOLA MOLTO"

Sul primo gol in Champions

"Fare gol in Europa è sempre una cosa che sogni. Ti dà una gioia importante, ma è più importante giocare di squadra al nostro livello per vincere le partite"

Sull'alternanza con Messias

"Certo, è importante avere un giocatore di gran livello nel tuo ruolo. Mi stimola molto per fare il meglio in allenamento dando tutto per essere titolare, poi è il mister che decide. Nei grandi club ci sono grandi giocatori, è normale che ci sia concorrenza"

Sulla sfida contro la Dinamo

"Ogni partita è importante, non guardiamo cosa ha fatto la Dinamo prima. Noi vogliamo giocare al nostro livello, giocando con il fuoco dentro"

Sulle qualità del Milan

"Qualità e carattere sono le nostre caratteristiche. Non mollare mai, siamo una famiglia, diamo tutto e ascoltiamo l'allenatore"

Sugli obiettivi personali

"La cosa più importante è giocare con mentalità e aiutare la squadra. Do tutto e gioco al massimo ogni partita. Questo deve fare un giocatore e io ci provo"

Sulla condizione psicologica contro il Salisburgo

"Siamo sempre sereni, vinciamo o perdiamo, come può succedere, la cosa importante è giocare al massimo del nostro livello. Siamo forti e possiamo vincere le prossime, non guardiamo indietro"

Sul giocare a sinistra

"Io non sono il mister, lui fa le sue scelte e le rispetto. Io sono un giocatore. Io voglio solo giocare, dove non importa: darò sempre tutto. Provo a fare il massimo in allenamento e non penso di avere fatto il mio massimo fino ad ora; l'anno scorso non ho fatto tanti gol e assist e devo migliorare su questo"

Su De Ketelaere

"Charles lo vedo molto bene in squadra; è arrivato tranquillo e sereno, sicuro delle sue capacità. Io l'ho aiutato sulle cose extra campo che è una delle cose difficili per un giocatore che viene da fuori. Lui è un grande giocatore, sono sicuro che aiuterà la squadra in questa stagione"

Sulla scuola calcio belga

"Per me è una grande gioia giocare in una nazionale così forte. Sapevo che avevamo grandi giocatori, stiamo facendo bene in nazionale ed è una esperienza in più per me giocare in un grande club e in una grande nazionale"

