Pioli verso Milan-Salisburgo: "Giocheremo per vincere, non siamo costruiti per gestire le partite"

CHAMPIONS LEAGUE - L'allenatore del Milan parla in conferenza stampa dopo il successo per 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria e pensa alla sfida decisiva contro gli austriaci: "Non cambieremo il nostro atteggiamento e il nostro modo di giocare, cercheremo di assicurarci il passaggio del turno con una vitoria".

00:00:26, 2 ore fa