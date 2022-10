Ad

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN

"Giochiamo con una squadra diversa dal Salisburgo, una squadra fenomenale, ogni gara è diversa da quella prima. Abbiamo tante aspettative, sarà una sfida interessante per noi e vogliamo il risultato. Dovremo provare a fare punti, è importante vincere in casa, dovremo essere al nostro massimo livello e spero ci sarà una grande atmosfera nello stadio”

SU NKUNKU

"Io non parlo di altri giocatori, parlo dei calciatori del Chelsea e questo è. Ma il club è sicuramente sempre attento”

SU GALLAGHER

"Ha avuto un grande impatto, è quello che volevo e lui si sta battendo per giocare”

SU KANTÉ E IL CONTRATTO IN SCADENZA

"Io voglio solo portarlo al massimo livello, il resto è un discorso fra lui ed il club. In campo con noi è fantastico, nel calcio mondiale non ce ne sono molti come lui e la mia priorità è portarlo al livello che conosciamo”

N'Golo Kanté è pronto a tornare in campo Credit Foto Getty Images

SU CR7

"Io non parlo di altri giocatori... Ho rispetto per quel giocatore e per tutti gli altri, ma se non sono miei giocatori io non posso commentare”

SUL DUALISMO IN PORTA

"Kepa si sta divertendo e Mendy sta rientrando, crediamo in entrambi e credo sia un bene per la squadra il fatto che ci fidiamo di entrambi”

SU KOULIBALY

"Sono rimasto impressionato, capisce le situazioni di campo. Tutti dicono che vorrebbero giocare sempre, ma la sua risposta in allenamento è più che positiva. In Premier League le cose sono un po' diverse, con me non ha ancora giocato un minuto e non è felice ma è un giocatore incredibile e presto giocherà sicuramente”

SUL RECUPERO DI KANTÉ

"Dobbiamo stare attenti, capire come e quando giocherà, quanti minuti potrà stare in campo. servirà pazienza ma la situazione è sotto controllo. E' difficile giocare senza di lui, è un giocatore di classe mondiale, ma è pure un'opportunità per gli altri giocatori per farsi vedere. Non c'è un altro Kante, ma ci sono tanti altri bravi giocatori”

SU LEAO

"Mi ha impressionato positivamente, ogni gara sta facendo la differenza per il Milan soprattutto con i gol. E' un top player, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan”

SU AUBAMEYANG

"Il meglio per lui è giocare a calcio, mettere ciò che è successo in estate nel passato e cercare di essere felice. Secondo me ci stiamo riuscendo, è professionale e felice coi compagni. All'inizio non è stato semplice per lui, soprattutto per le questioni di famiglia”

SU GIROUD

"Mi ha impressionato per ciò che ha fatto, il Milan ha un'idea chiara di come attaccare e come difendere. E' un giocatore fantastico, ha forza e qualità ed è un giocatore importante per il Milan. Ho voglia di giocare questa partita”

