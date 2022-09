Inizia dal Parco dei Principi il cammino europeo della Juventus, che affronta il PSG in un match valido per la prima giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri si presentano alla sfida dopo avere pareggiato 1-1 sul campo della Fiorentina nell'ultimo turno di campionato: il tecnico bianconero deve fare i conti con le assenze di Di Maria (nemmeno convocato) e Pogba , che ha deciso di operarsi dopo l'infortunio al ginocchio destro e dovrà quindi osservare uno stop di circa due mesi. Il PSG di Christophe Galtier è invece reduce da due successi esterni consecutivi in Ligue 1 sui campi del Tolosa e del Nantes, entrambi per 3-0. Il calcio d'inizio di PSG-Juventus è in programma alle ore 21, arbitra l'incontro l'inglese Anthony Taylor. Di seguito le scelte dei due tecnici.