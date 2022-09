Champions League, ovviamente anche per le squadre italiane. La Paris Saint-Germain che, nelle ancora imbattuti in qualità del loro gioco continua a non convincere: in ambito europeo, un aspetto da non trascurare, specialmente se l'avversaria è una squadra piena di fenomeni e con un tridente d'attacco spaventoso. Tempo di, ovviamente anche per le squadre italiane. La Juventus di Massimiliano Allegri è attesa all'esame del Parco dei Principi, contro unche, nelle ultime sfide di Ligue 1 , non ha affatto smesso di dominare e sta disputando un inizio di campionato travolgente (5 vittorie su 6 partite). I bianconeri sono invecein Serie A , ma ladel lorocontinua a non convincere: in ambito europeo, un aspetto da non trascurare, specialmente se l'avversaria è una squadra piena di fenomeni e con un

PSG che, nella sfida di martedì 6 settembre (dalle ore 21:00) non potrà forse contare su Vitinha, centrocampista portoghese classe 2000, vittima di un bruttissimo fallo durante la partita contro il Nantes. Nelle file della Juventus si rivedrà invece quasi sicuramente Dusan Vlahovic, rimasto in panchina nell'1-1 dei bianconeri a Firenze, contro la Fiorentina.

Ad

Calciomercato Leão straripante? Ora, palla a Cardinale. Allegri, così non va 9 ORE FA

Allegri: "Paredes è arrivato con entusiasmo. Aumenta la qualità del centrocampo"

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Locatelli, Paredes, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.

PSG-Juventus, dove vederla in TV e LIVE-Streaming

PSG-Juventus, martedì 6 settembre ore 21:00, sarà trasmessa in TV su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su Sportmediaset, Sky Go, NOWTV. Sul sito e sulla app di Eurosport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

Allegri: "Cessione Zakaria? Si è sentito un po' chiuso"

PSG-Juventus: i precedenti

La Juventus non ha mai perso in incontri ufficiali giocati contro il Paris Saint-Germain. Su 8 precedenti, i bianconeri vantano infatti 6 vittorie (la più roboante il 6-1 nell'andata della Supercoppa UEFA 1996) e 2 pareggi, con 17 gol fatti e soltanto 6 subiti. Le prime sfide tra questi due club risalgono alla Coppa delle Coppe 1983-84, vinta proprio dai bianconeri. Nell'andata degli ottavi di finale, la Juventus pareggiò 2-2 in casa del PSG e, complice lo 0-0 interno, si qualificò per la fase successiva, andando poi ad alzare il trofeo nel cielo di Basilea, grazie al 2-1 in finale sul Porto firmato da Beniamino Vignola e Zibi Boniek. Nella semifinale della Coppa UEFA 1992-93, la Juve guidata da Dino e Roberto Baggio, superò il PSG in entrambe le sfide: all'andata finì 2-1 in rimonta con la doppietta del "Divin Codino", mentre al ritorno bastò la rete siglata sempre da Baggio. Anche in quel caso, la Juventus vinse poi la competizione, superando il Borussia Dortmund nella finale andata/ritorno (3-1 e 3-0).

Allegri: "Miretti sa giocare a calcio. 5 punti dopo 3 turni, l'anno scorso..."

Ligue 1 Il PSG vince con Mbappé ma si fa male Vitinha: salta la Juve 19 ORE FA