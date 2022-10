Serata di alti e bassi per. Il tedesco, infatti, è stato protagonista del gol del pareggio che il Real Madrid ha centrato in rimonta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League , ma nella stessa azione di gioco è stato anche coinvolto in un violento scontro con Anatolij Trubin, un faccia contro faccia durante l'uscita del portiere degli ucraini che ha letteralmente lasciato il segno. Rüdiger infatti si è ritrovato a grondare sangue in campo ed è stato subito medicato dallo staff dei blancos, ma il bollettino medico è piuttosto inquietante