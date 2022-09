Calcio

Salisburgo-Milan, Calabria: "L'esperienza dello scorso anno ci è servita, siamo pronti"

CHAMPIONS LEAGUE - Il capitano rossonero parla in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions alla Red Bull Arena contro il Salisburgo: "Le partite dello scorso anno, soprattutto quelle con Liverpool e Porto, ci hanno fatto capire l'intensità che c'è in questa competizione. Il ritmo è molto più elevato rispetto all'Italia e abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare".

