Manifesta superiorità. A eccezione del primo quarto d'ora di secondo tempo, non c'è partita tra Inter e Bayern Monaco: i bavaresi vincono a San Siro alla prima giornata di Champions League con il gol di Sané nel primo tempo e l'autogol di D'Ambrosio nella ripresa. Una vittoria meritatissima della formazione di Nagelsmann: aggressiva, veloce, dominante, stellare. I due gol sono immagine della qualità a disposizione dei tedeschi, con Sané che prima salta Onana (titolare al posto di Handanovic) dopo uno straordinario aggancio al volo e poi, in tandem con Coman, colleziona il raddoppio con una doppia triangolazione da capogiro. L'Inter si rende pericolosa soprattutto in avvio di ripresa, non sfonda e affonda dopo il raddoppio del Bayern. Nel finale Correa ha la palla per riaprire la sfida, ma sbaglia malamente davanti a Neuer. E Onana? Buona prova del camerunense, sotto pressione fin dal primo minuto. La pecca è un palo dopo una palla sfuggita dalle sue mani poco prima del 2-0. Parte in salita la Champions dell'Inter: non tanto per il risultato, quanto per la sensazione di essere molto distante dall'élite europea.

Il tabellino

INTER-BAYERN MONACO 0-2 (primo tempo 0-1)

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Skriniar (72' De Vrij), Bastoni (72' Dimarco); Dumfries (72' Darmian), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (81' Gagliardini), Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko (71' Correa). All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt (75' Upamecano), L. Hernandez (84' Stanisic), Davies; Kimmich, Sabitzer (61' Goretzka); Coman (75' Gnabry), Müller, Sané (84' Musiala); Mané. All. Nagelsmann.

Gol: 25' Sané (B), 66' aut. D'Ambrosio (I)

Assist: Kimmich (B)

Ammoniti: De Ligt (B), Dimarco (I)

Sané Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

7' OCCASIONE PER COMAN - Il francese si trova davanti a Onana in corsa da posizione defilata, pallone altissimo.

23' ONANA SU MULLER - Sponda di Mané, sinistro di prima dal dischetto: il camerunense mette in angolo.

25' GOL DI SANE' - Vantaggio meritato dei bavaresi: palla in profondità e taglio tra D'Ambrosio e Dumfries, controllo pazzesco, salta Onana e insacca.

37' L'INTER SI SALVA - Tripla occasione per il Bayern! Onana para su Coman, Skriniar respinge su Muller e Sabitzer manda largo di poco.

50' OCCASIONE PER DZEKO - Destro di prima improvviso in area di rigore, rasoterra: Neuer blocca.

65' PALO SU ERRORE DI ONANA - Cross dalla destra deviato da Bastoni, il pallone sfugge al camerunense e colpisce il palo.

66' AUTOGOL DI D'AMBROSIO - Grandissima azione dei bavaresi, doppia triangolazione spettacolare tra Sané e Coman: Onana esce, D'Ambrosio prova a salvare ma manda il pallone in porta.

84' CORREA SI DIVORA IL GOL - Gagliardini recupera palla, l'argentino calcia da solo davanti a Neuer e manda sul fono!!! Incredibile occasione.

Il momento social

Il migliore

Leroy SANÈ - Si muove tra le linee, non dà riferimenti e segna praticamente due gol stupendi. La gestione Nagelsmann gli sta facendo benissimo e lui ricambia con reti dal grande peso specifico e tanto lavoro anche nel recupero palla.

Il peggiore

Denzel DUMFRIES - Soffre il modulo del Bayern Monaco e offensivamente sbaglia tanto quando l'Inter potrebbe concretizzare qualche azione pericolosa. Imperfetto anche in occasione dello 0-1, prestazione davvero insufficiente.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

