Simone Inzaghi dopo Inter-Bayern: "Neuer e Onana hanno parato uguale, però perdiamo 2-0"

CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi analizza così il ko all'esordio in Coppa dei Campioni della sua squadra: "Nel secondo tempo potevamo pareggiarla per quanto creato, ma abbiamo sbagliato troppe rifiniture che loro non hanno sbagliato, la differenza sta lì".

00:01:05, 2 ore fa