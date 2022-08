L’urna di Nyon ha emesso i propri verdetti e composto i gironi della Champions League 2022-23. La rincorsa al Real Madrid , campione in carica, riparte in un’annata anomala fra maxi-sosta per il Mondiale in Qatar e un calendario estremamente diluito. Le insidie erano tante e le palline estratte non hanno riservato un sorteggio agevole a Juventus, Inter e Napoli mentre l’unica che può sorridere è il Milan, che partiva dalla prima fascia e ha un sorteggio tutto sommato non proibitivo.

I bianconeri sono stati inseriti nel gruppo H insieme a una delle corazzate di questa edizione della Coppa Campioni, il PSG di Mbappé, Messi, Neymar e degli italiani Gigio Donnarumma e Marco Verratti. Una rivale insidiosa carica di suggestione e un confronto inedito visto che le due squadre non si affrontano addirittura da oltre 20 anni (ultimo confronto risale al 1997). Partita carica di fascino soprattutto per Angel Di Maria che sfiderà subito la sua ex squadra, lasciata in estate. Peggio è andata a Inter e Napoli. I nerazzurri sono stati inseriti nel ‘girone della morte’ contro il Bayern Monaco di Nagelsmann e il Barcellona di Xavi e Lewandowski mentre la squadra di Spalletti sfiderà il Liverpool, finalista della passata edizione di Champions League, l’Ajax: squadra che ha perso Haller e Ten Hag ma capace la passata stagione di eliminare l’Atalanta e i Rangers di Glasgow, finalisti della passata edizione dell’Europa League.

GIRONE A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

GIRONE B

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Bruges

GIRONE C

Bayern Monaco

Barcellona

Inter

Viktoria Plzen

GIRONE D

Eintracht Francoforte

Tottenham

Sporting Lisbona

Marsiglia

GIRONE E

Milan

Chelsea

Salisburgo

Dinamo Zagabria

GIRONE F

Real Madrid

Lipsia

Shakhtar Donetsk

Celtic

GIRONE G

Manchester City

Siviglia

Borussia Dortmund

Copenaghen

GIRONE H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

